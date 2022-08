Juventus-Atletico Madrid, sorpresona ufficiale: Allegri lo lancia dal 1′

Juventus-Atletico Madrid, sorpresona ufficiale di Massimiliano Allegri che ha deciso di mandarlo in campo dal primo minuto

Amichevole di lusso alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri che ospita all’interno del proprio centro sportivo l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. La partita, che inizierà alle 18, sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming anche attraverso l’applicazione Sky Go e il servizio Now Tv. E c’era curiosità, ovviamente, per capire quale sarebbe stato l’11 iniziale mandato in campo dal tecnico livornese nell’ultimo weekend prima dell’inizio del campionato. E una sorpresona c’è stata.

Il giovane argentino Soulé infatti, completerà il pacchetto avanzato del 4-3-3 disegnato dall’allenatore della Juventus insieme a Di Maria che agirà largo a destra e a Vlahovic che invece occuperà il ruolo di punta centrale. Una bella opportunità per il classe 2003 che tra Primavera e Juventus U23, ha fatto vedere delle qualità importanti.

Juventus-Atletico Madrid, le scelte di Allegri

In porta ovviamente ci sarà Szczesny, con la linea difensiva a quattro che sarà composta da tre brasiliani e un italiano. Danilo e Alex Sandro agiranno sugli esterni, mentre Bremer e Bonucci si muoveranno in mezzo. A centrocampo Zakaria e Fagioli invece avranno il compito di giocare ai fianco di Locatelli, che in attesa di Paredes, al momento è quello designato a giocare lì dove si dettano i tempi.