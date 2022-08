Calciomercato Juventus, accordo con Conte: ufficialità imminente

Calciomercato Juventus, accordo verbale trovato con Antonio Conte: l’ufficialità dell’operazione ormai dovrebbe essere imminente

Alla fine Antonio Conte c’è riuscito. Strappando alla Juve quello che è stato un obiettivo importante soprattutto nella prima parte di questa sessione di calciomercato. Sì, è vero, poi la società bianconera ha decisamente mollato la presa, ma sicuramente non si aspettava che il Tottenham potesse dare un’accelerata così decisa, trovando, secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, l’accordo verbale con il giocatore e soprattutto con l’Udinese, società proprietaria del cartellino di Udogie.

Sì, sembra davvero tutto fatto con un’operazione che dovrebbe essere ratificata nei prossimi giorni. Tra tutte le parti i tasselli sono andati a mettersi nel posto giusto, con poche possibilità che le cose possano cambiare. Soprattutto perché c’è un fatto importante, uno di quelli che sicuramente ha fatto la differenza in questa trattativa di mercato.

Calciomercato Juventus, la formula di Udogie

Per la stagione che nel corso di questo fine settimana prenderà il via, l’esterno classe 2002 che l’anno scorso ha collezionato la bellezza di 35 presenze nella massima serie andando a segno anche per cinque volte, dovrebbe rimanere in bianconero prima di trasferirsi in Inghilterra. Un altro anno quindi in Serie A. Insomma, Conte lo ha preso ma crede che sia di fondamentale importanza lasciarlo giocare anche un altro anno in Friuli prima di portarlo in Premier League. E questo non ha fatto altro che dare il colpo finale all’operazione di mercato.

Dopo l’accordo verbale, insomma, l’ufficialità dell’operazione con i dettagli dovrebbe essere ratificata nei prossimi giorni, probabilmente dopo la prima giornata di campionato. La Juve, come spiegato, lo ha cercato per molto tempo. Ma nell’ultimo periodo ha raffreddato la pista. E Paratici nel ha approfittato riuscendo così a mettere a segno il colpo.