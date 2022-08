Calciomercato, vuole solo la Juventus: l’ultima richiesta è clamorosa

Calciomercato, vuole solo la Juventus e oggi farà una richiesta clamorosa al suo attuale club. Ormai è solo questione di tempo

Vuole solo la Juventus. A tutti i costi. Ha deciso quale dovrà essere il suo futuro e cercherà in tutti i modi di liberarsi nel minor tempo possibile, anche per cercare di essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima partita di campionato. Domani i bianconeri riprenderanno la preparazione in vista del debutto nella massima serie, e potrebbero avere in rosa anche Kostic, l’esterno dell’Eintracht Francoforte che in Germania non ci vuole più stare.

Vi abbiamo spiegato nelle scorse ore come ormai le parti siano vicinissime all’accordo economico. Mancano solamente i dettagli. Questione di tempo, insomma, che potrebbe essere poco soprattutto se la società tedesca accettasse quella che sarà la richiesta del giocatore.

Calciomercato Juventus, la richiesta di Kostic

Secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà infatti, oggi Kostic chiedere al suo attuale club – ancora per poco, c’è da dirlo – di essere esentato dalla trasferta di Helsinki per la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid e di essere liberato già nella giornata di oggi. Non vuole rischiare nulla l’esterno d’attacco serbo e vorrebbe mettersi in questo modo subito a disposizione della squadra piemontese. Una richiesta che ovviamente non sappiamo se verrà accolta, ma che in ogni caso manda un ulteriore segnale a tutti: Kostic vuole giocare con il suo compagno di nazionale Vlahovic il prossimo anno. E Cherubini sta facendo di tutto per accontentarlo velocemente.

L’accelerata c’è stata. I passi la Juve li ha fatti e adesso ci si aspetta solamente che la trattativa possa essere chiusa.