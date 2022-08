Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno ESPN: ribaltone Morata

Calciomercato Juventus, i bianconeri non demordono e sognano di riportare l’attaccante a Torino. Ma occhio alla concorrenza.

L’esordio in campionato con il Sassuolo è alle porte ma in casa Juventus continua a tenere banco l’argomento mercato. Massimiliano Allegri in una delle ultime interviste ha lodato il lavoro dei dirigenti per ciò che sono riusciti a realizzare fino a questo momento ma è conscio del fatto che la rosa sia ancora incompleta. Mancano altri acquisti di spessore per poter tornare ad essere competitivi per lo scudetto e lanciare la sfida alle milanesi.

L’infortunio occorso durante la tournée statunitense a Paul Pogba, poi, ha costretto la Juve a cambiare repentinamente strategia. Il centrocampista francese tornato a parametro zero dopo sei stagioni al Manchester United tornerà a disposizione del tecnico livornese solamente a metà settembre. Motivo per cui Allegri si aspetta un investimento importante a centrocampo, ma non prima di aver sistemato l’attacco. Continua imperterrita la ricerca di un centravanti che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic e colmare quel buco lasciato da Alvaro Morata, che la Vecchia Signora ha deciso di non riscattare dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, il Manchester United piomba su Morata

Il direttore sportivo Federico Cherubini sta provando in tutti i modi a convincere i Colchoneros a privarsi dell’attaccante spagnolo alle condizioni che vorrebbe la Juventus, ma da Madrid per adesso non c’è stata alcuna apertura. L’Atletico non è assolutamente disposto a fare uno sconto ai bianconeri e non cede il giocatore per meno di 25 milioni. La sensazione è che da Torino effettueranno altri tentativi da qui a fine agosto, sebbene Morata abbia anche delle altri pretendenti. Una di queste potrebbe essere proprio il Manchester United, che nelle ultime ore ha abbandonato la pista Arnautovic. Secondo ESPN, il club inglese starebbe virando sullo spagnolo con l’obiettivo di sostituire l’infortunato Martial e trovare un’alternativa a Ronaldo, il cui futuro è sempre in bilico.