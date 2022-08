Calciomercato, Perotti alla Juventus: firma ufficiale

Calciomercato Juventus, è arrivata la firma ufficiale. Perotti sarà un nuovo giocatore della Juventus: tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus sembra alla caccia di giovani profili decisamente importanti ha raggiunto l’accordo ufficiale con Perotti. Come comunica lo stesso club sul proprio portale social, il giovane Clemente Perotti ha firmato sino al 2025 con la Juventus Under 23.

Un nuovo giovane talento che si aggrega con la squadra dell’Under 23. In questa stagione più che mai la Juventus tiene d’occhio le promesse del futuro che possono già fare differenza nel presente una di queste potrebbe essere proprio Perotti.

Calciomercato Juventus, preso Perotti fino al 2025

Il giocatore durante tutta questa stagione sarà però in prestito all’Aurora Pro Patria 1919. Si spera dunque di essere andati di nuovo in lungimiranza, andando su profili interessanti non solo per il presente ma anche in condizioni di fare la differenza nel futuro prossimo, laddove la cantera bianconera sta già prendendo forma.

Una stagione, quella che sta per iniziare, ricca di nuovi profili: dall’esperienza fino alla fiducia nei giovani. Tanti e pronti da subito. La “nuova” Juventus prende sempre più forma.