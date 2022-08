Calciomercato Juventus, Daily Telegraph: “18 milioni per Rabiot”

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo: l’addio di Rabiot è sempre più vicino. Dall’Inghilterra svelano le cifre

A solamente un anno dalla scadenza di contratto, co, n uno stipendio di 7,5 milioni di euro, e dopo tutte le stagioni al di sotto di quelle che sono state le aspettative, Adrien Rabiot è vicinissimo all’addio. Il Manchester United di Ten Hag fa sul serio, nonostante sia ancora in piedi la trattativa che potrebbe portare De Jong alla corte dei Red Devils. Per il francese l’operazione sembra in fase assai avanzata e si potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo. Soprattutto se venissero confermate tutte quelle indiscrezioni delle ultime ore.

A rilanciare, inoltre, quelle che sono le cifre di questo affare di mercato per la Juventus, che piazzerebbe anche un’importante plusvalenza, ci pensa il Daily Telegraph, che questa mattina copre una pagina intera con i dettagli del possibile trasferimento.

Calciomercato Juventus, le cifre per Rabiot

Dovrebbe chiudersi per 18 milioni di euro. Soldi freschi per le casse della Juve che verrebbero sicuramente investiti immediatamente. E tutto porta a quello che potrebbe essere il colpo in mezzo al campo che porta il nome di Paredes, per il quale il Psg chiede 15 milioni di euro per il cartellino. Un effetto domino che si potrebbe aprire nelle prossime ore, regalando così a Massimiliano Allegri quel centrocampista che serve alla sua squadra per liberare da ogni compito d’impostazione Locatelli, che l’allenatore livornese vorrebbe far giocare come mezzala al fianco di un mediano capace di dettare i tempi e di giocare prevalentemente in verticale.

Sarebbe un’operazione importante quella di Rabiot, comunque. Un’operazione alla quale nessuno ormai credeva più. E dalle parti di Torino, visto quello che il francese è riuscito a fare nel corso di questi anni, non ci saranno recriminazioni e nemmeno ripensamenti.