Calciomercato Juventus, contatto Rabiot-United: ecco come è andata

Calciomercato Juventus, contatto Rabiot-United: l’esito degli ultimi colloqui tra i Red Devils e l’entourage del francese.

Con un colpo di coda improvviso, negli ultimi giorni l’interessamento del Manchester United per Rabiot ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione mediatica. Il centrocampista francese, stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, avrebbe già avuto un contatto telefono con ten Hag, il quale non ha perso l’occasione per ribadire al ragazzo la sua centralità nel nuovo progetto tecnico.

Un attestato di stima importante, che di certo non è passato inosservato, e che fa il paio con i buoni sviluppi della trattativa. L’accordo tra i due club sarebbe sempre più vicino, al punto che l’operazione potrebbe essere suggellata da un esborso complessivo per il cartellino di circa 20 milioni di euro. La partita, semmai, è un’altra, e concerne proprio Rabiot: i Red Devils sono i contatti con l’entourage del francese, per provare ad ammorbidirne le richieste, spianandone la strada per l’approdo all’ombra dell’Old Trafford.

Compito arduo, visti i protagonisti in ballo, ma non impossibile. Stando a quanto riferito da Romeo Agresti, infatti, il contatto avuto quest’oggi tra l’entourage di Rabiot e la dirigenza del Manchester United sarebbe stato positivo: non tale da far scaturire un accordo, ma si tratta di un dialogo che si sta sviluppando positivamente. Superfluo ribadire come la Juve – nel caso in cui si dovessero creare le premesse per l’addio dell’ex Psg – dirotterebbe immediatamente le proprie attenzioni su Paredes, vero obiettivo per rimpolpare la mediana. Le entrate potrebbero essere anche due se a fare le valigie fosse anche Arthur, ma al momento i dialoghi con il Valencia per la cessione del brasiliano sono in stand-by.