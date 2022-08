Calciomercato Juventus, blitz della Pimenta alla Continassa: doppio incrocio

Calciomercato Juventus, l’avvocatessa brasiliana si è rivista al quartiere generale bianconero: ecco il tema del summit.

Entra nel vivo il calciomercato internazionale e di conseguenza lo fa anche quello della Juventus. Mancano circa venti giorni al suono del fatidico gong ma tante situazioni in casa bianconera sono ancora in bilico. Sia che si tratti di acquisti che di cessioni. Nel frattempo Vlahovic e compagni lunedì prossimo debutteranno in campionato con il Sassuolo allo Stadium. La squadra, nonostante gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer è ancora incompleta e Massimiliano Allegri lo sa bene. E l’ha anche fatto notare quando ne ha avuto l’occasione.

È in dirittura d’arrivo Filip Kostic: l’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus, anche se c’è ancora qualche dettaglio da limare con il club tedesco e per l’annuncio ufficiale bisognerà pazientare. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche Memphis Depay. L’olandese, un esubero a Barcellona, andrebbe ad occupare la casella di vice-Vlahovic lasciata vuota da Alvaro Morata. Un eventuale ritorno dello spagnolo, infatti, è sempre più improbabile.

Calciomercato Juventus, in ballo il futuro di Kean e Pellegrini

Si muove qualcosa anche per quanto riguarda le uscite. In attesa che decolli la trattativa per Adrien Rabiot con il Manchester United, la Juventus sta cercando di capire come muoversi per Moise Kean e Luca Pellegrini, entrambi rappresentati da Rafaela Pimenta, la donna che ha ereditato l’impero di Mino Raiola. Oggi ha avuto luogo un incontro alla Continassa tra l’avvocatessa brasiliana e la dirigenza bianconera per delineare il futuro dei due giocatori. Che molto probabilmente sarà lontano da Torino.