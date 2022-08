Calciomercato Juventus, Kostic lo fa fuori: nuova opzione in Serie A

Calciomercato Juventus, Kostic lo ha fatto praticamente fuori: e così spunta la nuova opzione in Serie A per l’esterno

L’arrivo di Kostic lo ha tolto praticamente di mezzo. Anche se, onestamente, è sempre stato uno con la valigia in mano. Adesso però lo spazio potrebbe davvero essere pochissimo se non nullo, e allora forse anche per lui sarebbe opportuno riuscire a trovarsi una sistemazione importante nelle prossime settimane. Giocare con continuità, almeno, sembra essere l’obiettivo di tutti i calciatori. E Luca Pellegrini, per farlo, deve andare via dalla Juventus.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento del West Ham: ma le parole non si sono mai trasformate in una vera e propria trattativa. Mai nata quindi. In queste ore invece, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport, potrebbe nascere una nuova pista in Serie A per l’esterno.

Calciomercato Juventus, Pellegrini all’Atalanta

Gasperini sarebbe alla ricerca di un esterno a tutta fascia da inserire nella propria rosa e starebbe appunto sondando con la Juventus la possibilità di prendere Pellegrini. Un’operazione insomma che potrebbe aiutare la società bianconera a sfoltire la rosa soprattutto dopo gli innesti che sono stati fatti e che da qui alla fine del calciomercato potrebbero essere fatti.

Allegri avrebbe già dato il proprio via libera all’operazione. Non solo a parole, ma anche con i fatti e già dallo scorso anno, visto che l’esterno è stato davvero utilizzato pochissimo nel corso della stagione. Un addio che appare ormai quasi scontato, con questo interesse nella massima serie che potrebbe realmente fare tutte le parti contente. Vedremo nei prossimi giorni quali potranno essere gli sviluppi.