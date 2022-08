Calciomercato Juventus, strada in discesa per Rabiot: ultimo ostacolo aggirato

Calciomercato Juventus, manca solamente più una serie di dettagli per chiudere definitivamente l’operazione.

Rabiot here we go! Ebbene sì, il centrocampista francese è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Mancano soltanto pochi dettagli per ufficializzare la trattativa.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il futuro di Rabiot sarà in Inghilterra. Come scrive ‘Nicolò Schira’ su Twitter, mancano soltanto gli accordi con la mamma agente del giocatore Veronique. Il Manchester offre 15 milioni di sterline per il cartellino del francese più ovviamente i vari bonus.

Calciomercato Juventus, Rabiot al Manchester United | 15 milioni di sterline più bonus

Adrien sarà alla corte di Ten Hag diventando così il nuovo centrocampista francese dei Red Devils. Sostanzialmente prendendo il posto di Paul Pogba e ritrovando l’ex compagno, proprio alla Juventus, Cristiano Ronaldo.

Manca soltanto la firma per ufficializzare la trattativa che però è ormai in dirittura d’arrivo. Si attende, di conseguenza, la cosiddetta fumata bianca che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.