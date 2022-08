Calciomercato Juventus, accordo con la Roma per Zaniolo: ribaltone in 24 ore

Calciomercato Juventus, era stato trovato l’accordo con la Roma per Zaniolo: ribaltone servito nello spazio di 24 ore

L’accordo era stato trovato, ma le cose sono cambiate nello spazio di 24 ore. Zaniolo era ad un passo dal vestire la maglia del Tottenham la scorsa settimana: tutto pronto. Sia la formula dell’operazione – prestito con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di euro – sia lo stipendio per il numero 22 della Roma: 4,5 milioni all’anno. Anche Zaniolo aveva cominciato a fare le valigie – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ma poi s’è messo in mezzo José Mourinho, che dopo averlo visto all’opera sia in Portogallo nella preparazione, sia nell’amichevole di domenica scorsa contro lo Shakhtar, ha deciso di bloccare l’operazione.

E Zaniolo? Zaniolo ha capito che forse è il momento di restare, per cercare l’impresa con la maglia giallorossa addosso. Ha accettato la decisione dello Special One e s’è messo in testa di aiutare la squadra.

Calciomercato Juventus, addio Zaniolo

La Roma, dal proprio canto, quando ha capito che Zaniolo è mentalmente pronto ad affrontare un’altra stagione libero da pensieri di addio, ha alzato il tiro: 50 milioni di euro subito e cessione a titolo definitivo. Gli Spurs in questo modo non possono chiudere e allora ecco il passo indietro, quello che probabilmente mette in maniera definitiva la parola fine all’addio di Nicolò alla Roma.

Questa situazione la Juve probabilmente l’ha annusata da un poco di tempo. E ha mollato la presa virando in maniera decisa su Kostic che già oggi è atteso a Torino. Troppo importanti le richieste della Roma, troppo titubanti anche i dirigenti giallorossi che forse ad un certo punto non volevano nemmeno cederlo più. Fine della storia.