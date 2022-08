Calciomercato, dal Milan alla Juventus: l’occasione gratis è irripetibile

Calciomercato, clamoroso da Barcellona: una clausola potrebbe mandare a monte il mercato della società blaugrana.

Una notizia che ha del clamoroso arriva dalla sede di ESPN di Barcellona. E che fa tremare i polsi sia alla società che ai tifosi blaugrana, che nelle ultime settimane stavano tornando lentamente a rivedere la luce grazie ad una serie di colpi di alto livello.

Ma riavvolgiamo il nastro. Circa un mese fa il Barça ha iniziato la “ricostruzione” mettendo le mani su due dei parametro zero più ambiti d’Europa. Vale a dire l’ex difensore del Chelsea Andreas Christensen ma soprattutto su Franck Kessié, pilastro del centrocampo del Milan scudettato di Stefano Pioli che non ha trovato l’accordo per il rinnovo coi rossoneri. All’interno del contratto con il quale i due giocatori si sono legati al club catalano, però, è stata inserita una clausola dall’importanza non indifferente. Specie alla luce di quelli che sono gli ultimi sviluppi. In caso di mancata iscrizione alla Liga, infatti, i due potrebbero clamorosamente rescindere con il Barcellona e tornare a “sondare” il mercato.

Calciomercato, Kessié potrebbe liberarsi in caso di mancata iscrizione alla Liga

Come spiega la Gazzetta dello Sport, si tratta di un caso limite e nessuno dei due sembrerebbe aver intenzione di far scattare la clausola. Che di fatto esiste, secondo quanto racconta ESPN. Il tempo massimo per iscrivere Kessié e gli altri nuovi acquisti al massimo campionato spagnolo è il 30 agosto, ma la Liga comincia ufficialmente tra due giorni. E se il Barcellona non riuscisse a risolvere il suo problema debitorio – i catalani stanno facendo di tutto per poter mettersi in regola – potrebbe accadere l’irreparabile.

E c’è già chi ha cominciato a fantasticare di un ritorno al Milan di Kessié, ma non è detto che se dovesse tornare libero potrebbe muoversi di nuovo anche la Juventus. Che aveva sondato più volte la disponibilità del centrocampista ivoriano nei mesi scorsi.