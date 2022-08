Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno: salta tutto.

Durante una intera finestra di calciomercato non tutte le trattative possono andare come sperate. Infatti, fino a questo momento la Juventus non aveva trovato particolari batoste sul proprio cammino e tutto sembrava procedere per il verso giusto e senza intoppi, sia in per quanto concerne i calciatori in entrata che quelli in uscita.

Visti i comunque importanti acquisti arrivati e quelli a cui la società sembra ancora puntare, pare ovvio che ci debbano essere per la “Vecchia Signora” anche movimenti in uscita che possano quindi far riquadrare il monte ingaggi e che, più in generale, risolvano situazioni impantanatesi negli ultimi tempi, con giocatori e squadra non più reciprocamente fruttuosi l’uno per l’altra. Uno su tutti, il caso di Ramsey a cui è stato rescisso il contratto dopo una lunghissima telenovela circa il suo destino. Nella categoria ricade anche un altro calciatore della Juventus, sempre centrocampista, la cui situazione non è proprio identica a quella assurda di Ramsey, ma potrebbe avvicinarsi ad essa in un futuro se la dirigenza non dovesse trovare una destinazione per il brasiliano, che a rosa completa sarebbe sicuramente di troppo in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, Arthur-Valencia: è saltato tutto

Nonostante le trattative già in stato avanzato, ieri su Twitter si è fatta largo la notizia secondo cui per via di un’incongruenza tra le parti è molto complesso che la trattativa che avrebbe dovuto portare il brasiliano alla corte di Rino Gattuso si concluda. Secondo Relevo, infatti, la trattativa non sarebbe definitivamente chiusa, ma assai vicina al disintegrarsi del tutto, con Cherubini che dovrebbe quindi rimettersi al lavoro per cercare di piazzare altrove l’ex-Barcellona.