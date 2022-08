Calciomercato, l’assist della Juventus è un lasciapassare: lo prende il Milan.

Nonostante la necessità della Juventus di trovare un vice Vlahovic sia sempre più stringente per via dell’avvicinarsi della chiusura del calciomercato, pare che sia stata la medesima società torinese a muoversi in modo tale che il colpo di mercato in questione si allontanasse.

Dopo che tutti gli interessamenti della Juventus per l’attacco di cui si è discusso fin ora si sono irrimediabilmente arenati, come quella di Arnautovic, che resterà a Bologna, o quella di Simeone,che sembra invece destinato al Napoli, i rumors che riguardavano questo nuovo ipotetico movimento di mercato avevano dato nuova linfa al calciomercato in entrata del reparto offensivo della “Vecchia Signora”. Nonostante le premesse, però, la situazione sembra essersi comunque bloccata per via di dinamiche interne alla società: i fatti aggiornati, quindi, sono quella che seguono.

Calciomercato Juventus, Mancini al Milan: la Juve fa un passo indietro.

Sembra appunto che sia stata la stessa dirigenza Juventina a tirarsi indietro dalla trattativa dopo aver mostrato interesse per il giovane attaccante 2004, che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Vicenza e che da alcuni è stato addirittura paragonato a Ibrahimovic per fisicità e capacità di fare goal. Secondo “Calciomercato.it”, inoltre, saremmo in una fase avanzatissima della trattativa, e più precisamente già entrati nelle ultime 24/48 ore che potrebbero essere conclusive per l’affare in quanto anche l’Empoli, in corsa per il centravanti come la Juventus, si è ufficialmente ritirato nella corsa al giovane calciatore. Al Milan resta quindi da fare solo lo sprint finale per assicurarsi un grande colpo in prospettiva.