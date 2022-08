Calciomercato Juventus, Depay come Di Maria: scelta già fatta

Calciomercato Juventus, a che punto è la trattativa che dovrebbe portare a Torino l’attaccante olandese in uscita dal Barcellona.

È questione di minuti. Poi la Juventus ufficializzerà il suo quarto colpo della sessione di calciomercato in corso dopo quelli di Pogba, Di Maria e Bremer. Si tratta ovviamente di Filip Kostic, esterno 29enne con la fama di “sforna-assist” che arriva dall’Eintracht Francoforte, club di cui è stato uno dei protagonisti indiscussi nelle ultime stagioni. Un giocatore che i bianconeri hanno corteggiato, desiderato e che adesso si preparano finalmente ad accogliere. Con l’obiettivo di sistemare, finalmente, la corsia sinistra.

Kostic potrebbe essere già a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del match di lunedì prossimo contro il Sassuolo. Quando la Signora, per capirci, debutterà ufficialmente nella nuova stagione della Serie A. L’allenatore livornese medita a questo punto un passaggio alla difesa a tre ed al centrocampo a cinque, con il serbo che avrà il compito di fare su e giù e dunque di giocare a tutta fascia. Ma il mercato della Juventus non finisce certo qui.

Calciomercato Juventus, l’olandese ha chiesto una “pausa di riflessione”: ma niente paura

In attesa che nei prossimi giorni si concretizzi qualche cessione, alla quale il direttore sportivo Federico Cherubini sta lavorando da tempo (ad esempio quella di Rabiot, vicino al Manchester United) l’altro reparto che sarà interessato dall’operazione restyling è l’attacco. Serve al più presto un attaccante che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic. E, perché no, che possa ricoprire più ruoli all’interno del reparto avanzato.

Dopo essersi quasi rassegnati all’impossibilità di un ritorno di Alvaro Morata, i dirigenti bianconeri sembrano essere virati su Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. Trattativa che fino a ieri dava la sensazione di procedere spedita, ma nelle ultime ore – come riporta la Gazzetta dello Sport – pare ci sia stato un rallentamento. Il giocatore olandese, infatti, avrebbe chiesto al suo attaccante una “pausa di riflessione” per decidere nella più totale serenità quale dovrà essere il suo futuro. Una scelta, in tutta onestà, che assomiglia a quella che fece Angel Di Maria lo scorso luglio poco prima di sposare il progetto Juventus.