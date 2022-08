Calciomercato, svolta Kessié: contatto con la Juventus

By

Calciomercato Juventus, c’è stato il contatto con Kessié dopo la clamorosa situazione verificatasi con il Barcellona. Le ultime.

Proprio mentre l’attenzione mediatica italiana è giustamente concentrata su quelle che saranno le prossime mosse delle diverse squadre del nostro campionato dalle quali si attendono plurime novità, in Spagna emergono clamorosi aggiornamenti legati ad un Barcellona a dir poco in difficoltà.

Al netto delle grandi asperità incontrate dai blaugrana da almeno due anni a questa parte, Laporta e adepti sono stati fin qui bravi a trovare i giusti grimaldelli per poter ovviare aglii ostacoli incontrati e riflessisi in una serie di scelte non poco dolorose o singolari. Dall’addio di Messi all’attuale richiesta ai propri tesserati di venire incontro alle esigenze finanziarie del club con rinunce sugli stipendi.

Calciomercato Juventus, contatto per Kessié

A ciò si aggiungano le clamorose rivelazioni giunte in queste ore da ESPN e legate alle clausole presenti nei contratti di Christensen e Kessié, volte a tutelare gli ex Chelsea e Milan, consapevoli già al momento della firma delle possibili ostilità cui sarebbero andati incontro.

La situazione economica del “Mas que en club” è infatti a dir poco seria, alla luce delle importanti perdite registrate nell’ultimo biennio e dell’attuale esigenza di risparmiare sugli stipendi per provare a lenire una situazione ben lungi dalla sanità.

Senza discostarci troppo dal mondo Juventus, riferiamo qui gli ultimi aggiornamenti di Sebastiano Sarno di Ocwsport. A sua detta, infatti, la situazione Kessié ha generato una certa attenzione anche in ambienti lontani da quello spagnolo, alla luce della possibile rescissione dell’ivoriano in caso di mancata iscrizione alla Liga entro l’inizio del campionato.

Pur evidenziando la serenità del Barcellona, convinto di riuscire a sbrogliare tale situazione in modo tempestivo, il suddetto evidenzia come ci sia stato un contatto recente tra la Juventus e l’agente di Franck, George Antagana. Nessuna trattativa però, almeno per ora.