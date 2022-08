Calciomercato Juventus, non ha convinto Allegri: la bocciatura è definitiva

Calciomercato Juventus, il suo addio in Serie A sembra configurarsi come l’opzione più probabile: pressing per il sì.

Nella nuova Juventus che sta prendendo forma, la spada di Damocle continua ad essere la corsia mancina: contro l’Atletico Madrid, Alex Sandro si è reso protagonista di un’altra prestazione deludente, propiziando suo malgrado la maggior parte delle sortite offensive della compagine di Simeone.

Legato ai bianconeri da un contratto “pesante” che scade il prossimo anno, le probabilità che l’ex Porto lasci la Continassa sono, però, piuttosto basse. Più probabile, invece, che a fare le valigie sia Luca Pellegrini, già “piazzato” in prestito gli scorsi anni, prima che Allegri decidesse di concedergli una chance importante la passata stagione. Evidente, l’ex Cagliari e Genoa ha deluso le aspettative, e a fronte di un’offerta allettante dovrebbe partire: questo il contenuto del colloquio andato in scena nella giornata di ieri tra i vertici dirigenziali della “Vecchia Signora” e Raffaela Pimenta, che cura gli interessi, tra gli altri, anche di Moise Kean.

Calciomercato Juventus, pressing dell’Atalanta per Luca Pellegrini

Dopo i timidi sondaggi esplorativi compiuti da qualche club di Premier League, nelle ultime ore è l’Atalanta il club ad essere maggiormente attento all’evolvere della situazione legata a Pellegrini. Come evidenziato da Mirko Di Natale, infatti, quello degli orobici si sta configurando come un vero e proprio pressing, che potrebbe sortire effetti importanti a stretto giro di posta. Difficile stabilire il prezzo con cui la Juve valuta il proprio laterale mancino: la sensazione è che se dovesse arrivare un’offerta in doppia cifra, “Madama” non potrebbe non prenderla in considerazione. A quel punto, però, con Cambiaso spedito in prestito al Bologna, si renderebbe necessario l’acquisto di un nuovo fluidificante di fascia; e chissà che non possano ritornare in auge profili mai del tutto accantonati come Emerson Palmieri…