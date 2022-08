Calciomercato Juventus, Alex Sandro alla porta: scelto il colpo last minute

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo le ali con l’acquisto di Kostic e non intendono fermarsi: ecco il colpo last minute.

Alla luce dei vistosi cali di concentrazione e degli errori pacchiani di cui si è resa protagonista la corsia mancina nel corso della sfida contro l’Atletico Madrid, la Juventus è immediatamente corsa ai ripari, chiudendo in tempi relativamente brevi la trattativa con l’Eintracht Francoforte per il trasferimento di Filip Kostic in bianconero.

Un acquisto che permetterà ad Allegri di poter variare in maniera importante le proprie soluzioni tattiche, adottando in pianta stabile anche il centrocampo a cinque: Kostic è visto infatti come un jolly da impiegare sia come esterno alto, sia come tuttofare dell’out mancino. Una poliedricità che sicuramente darà man forte ad una zona del campo molto spesso sguarnita, e che non sempre negli ultimi anni ha offerto le giuste garanzie. A compendiare il tutto, Luca Pellegrini ha accettato la proposta dell’Eintracht ed in giornata volerà in Germania per legarsi ufficialmente al club tedesco.

Calciomercato Juventus, rispunta Emerson Palmieri: sfida alla Lazio?

Ciò detto, Cherubini potrebbe anche decidere di non intervenire per puntellare ulteriormente la batteria di esterni, anche se comunque la parola discendente cui è andato incontro Alex Sandro da almeno un paio di stagioni a questa parte è assolutamente preoccupante, per usare un eufemismo. Ragion per cui, come evidenziato dall’edizione di Tuttosport in edicola stamani, nel caso in cui si dovesse presentare un’occasione intrigante, a costi relativamente ridotti, la Juve potrebbe coglierla al balzo. E chissà che non possa seriamente ritornare in auge un profilo accostato a più riprese alla “Vecchia Signora”: quell’Emerson Palmieri che fa gola anche alla Lazio, con Maurizio Sarri che come evidenziato da “La Gazzetta dello Sport” starebbe spingendo per ottenerne l’acquisto. Scenario da monitorare.