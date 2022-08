Calciomercato, colpo di scena Icardi e nuova offerta: lampo Juventus

Calciomercato Juventus, offerto di nuovo Icardi: risposta immediata da parte dei bianconeri. Ecco le altre opzioni.

Mauro Icardi viene accostato alla Juventus con la stessa facilità con la quale i bianconeri per nove anni hanno trovato posto nell’Olimpo del calcio italiano. E così, come un leit motiv che si ripete incessantemente non rinnovandosi, anche in questa sessione estiva di calciomercato il nome dell’attaccante del Psg sarebbe finito nei dossier dei vertici dirigenziali della “Vecchia Signora”, che comunque un rinforzo lì davanti lo dovranno fare.

A fornirne ragguaglio è l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che fa il punto della situazione sulle strategie offensive di “Madama”. Icardi sarebbe stato offerto alla Juventus che, però, avrebbe risposto con un secco “no, grazie”. Stessa frase con la quale Cherubini avrebbe chiosato anche sul Cholito Simeone, sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli: resta ancora in piedi la candidatura di Arkadiusz Milik, ma il polacco del Marsiglia non è la prima scelta di un Allegri che avrebbe sognato il ritorno in grande stile di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, il ventaglio di nomi per l’attacco: Icardi “scartato”

L’Atletico, però, non ha aperto alla soluzione prestito, rifiutando anche i 20 milioni di euro che la Juventus sarebbe stata disposta a mettere sul piatto. Un muro a questo punto considerato invalicabile, al punto che Cherubini ha dirottato immediatamente le sue attenzioni su Depay, una volta memorizzata la volontà di Dries Mertens di non accettare la corte bianconera. L’olandese del Barcellona fa gola anche al Tottenham di Antonio Conte, e si sarebbe preso del tempo per aspettare; e così, sorprendono fino ad un certo punto i contatti per Luis Muriel, per il quale stando a quanto evidenziato da Sky sarebbe stato proposto all’Atalanta uno scambio con Moise Kean, bocciato dagli orobici.