Calciomercato Juventus, accordo con il Napoli: fissate le visite mediche.

Tra i calciatori di cui la Juventus è ancora alla ricerca c’è sicuramente la figura di un attaccante che possa sia fare da vice Vlahovic sia affiancarlo nelle partite che necessitino un cambio modulo da parte di mister Allegri. Nonostante i diversi profili che sono stati sondati dalla società fino a questo momento, però, niente di fatto è stato ancora raggiunto.

Tra i profili che sono stati valutati dai bianconeri ci sono sicuramente quelli di Marko Arnautovic del Bologna, Simeone del Verona, Luis Muriel dell’Atalanta ed altri. Per nessuno di questi, però, la società è riuscita a fare qualcosa di concreto e, come spesso accade durante il calciomercato se non si coglie il momento adatto e si attende troppo, pare proprio che uno di questi nomi sia vicinissimo a firmare per un’altra squadra italiana: la Juventus potrebbe quindi rimanere a bocca asciutta.

Calciomercato Juventus, sfuma Simeone: domani fa le visite con il Napoli

La notizia, riportata niente di meno che da Gianluca Di Marzio, fa riferimento ad un accordo definitivo tra le parti. Il “Cholito” Simeone, stando a quanto raccontato su Twitter, dovrebbe infatti svolgere domani stesso le visite mediche con il Napoli, anch’esso alla ricerca di un attaccante dopo la cessione di Petagna al Monza. Dopo il “no” ricevuto dalla dirigenza del Bologna per Arnautovic, ecco quindi sfumare un altro nome per la “Vecchia Signora”. La situazione attaccanti sembra quindi essere abbastanza bloccata: che ci sia da preoccuparsi?