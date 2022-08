Calciomercato Juventus, Depay e il patto non scritto: così non gioca

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours sul futuro di Memphis Depay: l’attaccante olandese è in pole position nella lista di Allegri.

La Serie A sta per riaprire i battenti, con la Juventus che sarà impegnata nella delicata sfida con il Sassuolo di Dionisi, che nell’ultima stagione ha creato non pochi grattacapi alla compagine di Allegri. Intanto, la dirigenza bianconera è ancora al lavoro per cercare di accontentare in toto le richieste del tecnico livornese, che vorrebbe avere a disposizione un vice Vlahovic all’altezza ed un metronomo di centrocampo capace di verticalizzare il gioco.

Per quanto concerne la prima opzione, la candidatura più credibile è quella di Memphis Depay: l’attaccante olandese del Barcellona è balzato in cima alla lista dei desideri di Cherubini, che aspetta di capire l’evolversi della situazione. Nelle ultime ore sarebbero stati compiuti passi in avanti importanti per la fumata bianca definitiva, con l’ex Lione sempre più convinto della proposta della Juve che, con i bonus, sarebbe intenzionata a formulare un’offerta ufficiale da oltre 6 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Depay e la convocazione del Barcellona

“Madama” sa che il grosso è stato ormai fatto; tuttavia, la Juventus non può non attendere la fine della telenovela tra Depay e il Barcellona. Ricordiamo che l’attaccante è legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2023, e l’opzione rescissione sembra essere quella più probabile, con i catalani che potrebbero alla fine accontentarsi di una cifra simbolica da parte della Juve per avallare il via libera totale all’operazione. Intanto, la compagine di Xavi se la vedrà con il Rayo Vallecano questa sera: impegno per il quale è stato convocato anche Depay che però, stando a quanto riferito da “Sport”, dovrebbe scendere in campo solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di punteggio lo dovesse richiedere.