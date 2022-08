Calciomercato Juventus, spunta la data per l’arrivo di Depay dopo la risposta dell’attaccante olandese. Le ultime.

Ci stiamo finalmente addentrando nella fase finale della campagna acquisti, complice l’inizio di una stagione attesissima dai più e che, come affermato dallo stesso Agnelli, dovrà essere affrontata al fine di onorare con dei trofei il centenario dell’era della famiglia torinese.

La strada tracciata sembra essere quella giusta, alla luce dei quattro arrivi fin qui giunti e cui potrebbero far seguito le ultime pedine richieste da Allegri per poter ultimare in modo definitivo la rosa e affrontare la stagione con uno scacchiere finalmente completo e profondo anche nelle seconde linee. In attesa di aggiornamenti sul fronte difensivo e su quella regione centrale di campo da tempo rappresentante una sorta di emergenza, a maggior ragione dopo l’infortunio di Pogba, giungono novità di non poco conto sul fronte offensivo.

Calciomercato Juventus, spunta la data per Depay

Approdato l’eclettico quanto qualitativo Kostic, il reparto avanzato di campo potrebbe ora essere definito con l’ingaggio di Memphis Depay, reduce dall’esperienza al Barcellona dopo esservi approdato lo scorso anno da svincolato e ora ai margini del progetto alla luce della copiosità di elementi presenti nelle regioni avanzate dei blaugrana.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’olandese si sta svincolando dal club di Laporta e avrebbe ultimamente manifestato un’importante apertura nei confronti dell’ultima offerta giuntagli da Torino, basata su cifre più elevate rispetto a quelle inizialmente presentategli. Prossime ore decisive per la chiusura definitiva.