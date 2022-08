Calciomercato Juventus, ha detto sì al Napoli: triplo affare sbloccato

Calciomercato Juventus, asse rovente tra Napoli e Parigi. E in casi di esito positivo esulterebbero anche i bianconeri.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha preferito risolvere la questione di persona. Come racconta il Corriere dello Sport, ha preso un aereo ed è volato alla volta di Parigi alla corte del suo “amico” Luis Campos, che è il responsabile dell’area tecnica del Psg. Lo ha fatto per tastare il terreno e capire se davvero i parigini vogliano quello che in questo momento “appartiene” al Napoli: Fabian Ruiz.

Il contratto dello spagnolo con i partenopei scadrà tra dodici mesi e al Parco dei principi sarebbero già pronti ad accoglierlo in pompa magna. Offrono 25 milioni, più uno di bonus, e sarebbero disposto a cedere Keylor Navas – portiere che interessa agli azzurri – che chiede 9 milioni all’anno per le prossime due stagioni. In sostanza, il doppio affare tra Napoli e Parigi si starebbe per concretizzare grazie al sì dell’estremo difensore costaricense. Ecco, quindi, perché Giuntoli ha voluto recarsi al di là delle Alpi: per capire se il Psg sia intenzionato a pagare almeno il 75% dell’ingaggio richiesto per Ruiz. In caso di risposta affermativa, l’affare si farà: non ci sono altri impedimenti che possano mandare in fumo questo accordo. Se davvero si farà anche la Juventus ne trarrà beneficio. Ma come?

Calciomercato Juventus, Ruiz al Psg “sbloccherebbe” l’affare Paredes

Con Ruiz al Psg, l’ipotesi di vedere Leonardo Paredes in bianconero sarebbe molto più plausibile di quanto non lo sia in questo momento. Solo in quel caso la Vecchia Signora potrà finalmente mettere le mani, come aveva già riferito l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano qualche giorno fa, sul centrocampista argentino, inseguito sin dal primo giorno di calciomercato. Resta da trovare, però, una formula che accontenti entrambe le parti: per il resto, Paredes è già pronto a spiccare il volo per Torino.