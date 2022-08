Fantacalcio Serie A: chi tirerà i rigori alla Juventus (e non solo)

Mentre la Juventus si prepara al debutto in campionato gli appassionati di calcio sono pronti a darsi battaglia all’asta del Fantacalcio.

Un appuntamento che si ripete annualmente, ogni estate. Sta per iniziare il campionato di serie A e dunque per molti è anche il momento di scegliere i giocatori che comporanno la rosa della propria squadra del Fantacalcio. Qualcuno invece aspetterà la chiusura del calciomercato, ma inevitabilmente perderà le prime sfide del nuovo torneo.

I tifosi della Juventus puntano ad avere più giocatori possibili della loro squadra del cuore al Fantacalcio, ma bisogna guardare anche nelle altre formazioni. E tra i giocatori da prendere ci sono senz’altro i rigoristi, specialisti dal dischetto che possono regalare tanti bonus durante il campionato.

Juventus, Vlahovic e Bonucci tra i rigoristi da prendere al Fantacalcio

Chi sono i rigoristi della Juventus? E’ vero che le novità che possono arrivare dal calciomercato possono scombussolare le gerarchie, ma al momento Vlahovic, Bonucci e Di Maria sembrano essere i maggiori indiziati per la trasformazione dal dischetto. Con l’argentino che tra l’altro è anche specialista delle punizioni e – anche – per questo motivo sarà molto cercato durante l’asta. Tra gli altri rigoristi da inseguire all’asta del Fantalcio ci sono altri giocatori interessanti come Arnautovic del Bologna (ma resterà in rossoblù?) oppure il nuovo centravanti della Fiorentina Jovic. Immobile della Lazio sono ormai anni che ha confermato le sue qualità dal dischetto, così come Giroud nel Milan e Osihmen nel Napoli. L’ex stella della Juventus Dybala si candida a rigorista nella Roma, dove però pure Abraham e Pellegrini sono specialisti. Berardi del Sassuolo e Verde dello Spezia altri due potenziali obiettivi per la vostra asta del Fantacalcio.