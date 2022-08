Serie A al via | Griglia di partenza, la Juventus nella lotta per lo scudetto

Prende il via la serie A 2022-23 e c’è grande curiosità per vedere all’opera le squadre con il calciomercato ancora aperto.

Quello che sta per iniziare sarà un campionato abbastanza particolare, perchè ci sarà una lunga pausa a partire dalla fine del mese di novembre a causa dei mondiali che si giocheranno in Qatar. Sarà dunque fondamentale partire bene, conquistando vittorie su vittorie nella prima parte della stagione in modo da rimanere agganciati al treno per il tricolore.

La Juventus ha effettuato senz’altro una campagna acquisti importante, a Torino sono arrivati giocatori in grado di elevare lo spessore tecnico della squadra di Allegri. Vincere però non è mai facile e ci sarà da lottare, trovando al più presto la giusta intesa tra i reparti.

Juventus in lizza per il tricolore con Inter, Milan e Roma

Stabilire una griglia di partenza della prossima serie A in realtà è un compito molto complicato, ancor di più considerando che i movimenti di mercato che potrebbero registrarsi nei prossimi giorni potrebbero rimescolare i valori.

Come ha spiegato anche il giornalista Riccardo Cucchi ci aspetta un campionato equilibrato. Inter, Milan e Juventus saranno senz’altro tra le squadre che si contenderanno lo scudetto. E a loro si potrebbe aggiungere una Roma che con una campagna acquisti importante si è rafforzata molto. Con Lazio, Atalanta e Fiorentina come possibili outsider. In coda pure ci sarà una lotta equilibrata, con il neopromosso Monza che si candida come outsider.