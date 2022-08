Calciomercato Juventus, la Roma mette la freccia: sorpasso per il gioiellino.



Quantunque negli ultimi giorni si fossero diffuse delle voci che davano ormai la trattativa con il Milan come conclusa, la notizia riportata ieri dal sito “asromalive.it“ va a riaprire i giochi per Mancini: nulla è stato ancora concluso e quindi anche la Juventus, che era interessata al giovane calciatore, si ritrova nuovamente in corsa.

La notizia riportata sul sopracitato sito online, infatti, va a rompere quelle indiscrezioni per le quali l’attaccante fosse ormai diventato un calciatore del Milan, che aveva preso in controtempo le altre pretendenti assicurandosi il calciatore. Infatti, nella notizia si riporta che è vero che il Milan fosse ad un passo dal chiudere la trattativa, ma anche che proprio nelle ultime battute prima della chiusura la dirigenza rossonera abbia tentennato, riaprendo nuovamente scenari alternativi. Visto che quindi sulle orme dell’attaccante in un primo momento c’era anche la “Vecchia Signora”, allora ecco che anche per la società bianconera si è riaperto uno spiraglio.

Calciomercato Juventus, per Mancini ancora tutto aperto ma occhio allo sprint Roma

Sebbene come detto quindi i giochi per Tommaso Mancini sono ancora aperti per via della mancanza di concretizzazione del Milan, che ha ritenuto eccessive talune richieste del club vicentino, nella suddetta indiscrezione di mercato viene riportato anche che in questo momento sembra sia la Roma di Mourinho ad essere in pole position per chiudere l’attaccante classe 2004. Staremo a vedere quale direzione prenderà l’affare, e se effettivamente si materializzeranno i presupposti giusti per un ribaltone a sorpresa. Da notare come tutte le big di Serie A siano coinvolte nell’acquisto di uno dei gioiellini più fulgidi del panorama nazionale.