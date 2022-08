Calciomercato Juventus, Allegri insaziabile: “Ha chiesto anche lui”

Il tempo inizia a stringere i tifosi sono sempre più di impazienti di conoscere le prossime mosse di calciomercato della Juventus.

Nel giorno di Ferragosto la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nella prima giornata di serie A, affrontando il Sassuolo di mister Dionisi. Il tecnico livornese per la data ormai imminente avrebbe voluto avere senz’altro la rosa completa, ma ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto per concludere le trattative che sono state già imbastite.

Su quelli che sono gli obiettivi della Juventus ancora da raggiungere non sembrano esserci dubbi. Serve ancora un colpo per reparto affinché si possa avere una squadra capace di competere per il tricolore in Italia e per compiere un cammino importante nella prossima edizione della Champions League. Dopo Kostic i bianconeri non sono ancora sazi e del resto solo migliorando la squadra si potrà pensare in grande.

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe chiesto un terzino sinistro

I prossimi innesti sono stati ormai messi nel mirino, si tratta di Depay e Paredes. L’attaccante del Barcellona e il regista del Psg sono i maggiori indiziati a vestire la maglia della Juventus, ma le trattative vanno avanti ormai da giorni. C’è grande fiducia però sulle buone probabilità di riuscita.

🚨🚨🚨#Momblano: Allegri nell'ultimo summit ha chiesto un terzino sinistro, prima mai chiesto.#Juventus — v_89 (@hbk_89) August 14, 2022

Ma mister Allegri – come ha sottolineato il giornalista Momblano – avrebbe chiesto anche un’altra pedina alla dirigenza bianconera. Vale a dire un nuovo terzino sinistro che possa essere titolare e prendere il posto di Alex Sandro. Dopo la partenza di Luca Pellegrini verso l’Eintracht c’è una casella da colmare. Si cercherà di sfruttare ogni eventuale occasione che potrebbe proporsi: Emerson Palmieri continua a rimanere un nome caldo.