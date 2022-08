Calciomercato Juventus, Allegri “frega” Conte: svolta in 24 ore

Calciomercato Juventus, il blitz bianconero che beffa Conte: l’accordo verbale è stato già trovato. Ecco cosa manca per chiudere il cerchio.

Il parco attaccanti della Juventus sarà rinforzato con un altro innesto funzionale alle idee tattiche di Max Allegri, che ha chiesto espressamente alla dirigenza uno sforzo per mettere le mani su un profilo in grado di agire sia come da seconda punta sia come vice Vlahovic, da falso nove.

Identikit che si sposa benissimo con le caratteristiche di Memphis Depay: l’attaccante olandese del Barcellona, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida che i blaugrana hanno pareggiato con il Rayo Vallecano, è sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, i contatti tra le parti sarebbero ripresi in modo proficuo, al punto che sarebbe stato già raggiunto un principio di accordo – al momento solo verbale – propedeutico ad una futura fumata bianca. “Madama” sente la preda a portata di mano, con Cherubini che dovrebbe formalizzare ufficialmente l’offerta contrattuale da sottoporre all’entourage dell’ex Lione all’inizio della prossima settimana: sono 6 i milioni di euro a stagione (a cui eventualmente aggiungere una parte legata ai bonus) prospettati dalla Juventus a Depay.

Calciomercato Juventus, ostacolo Conte rimosso: via libera Depay

Nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità di un’irruzione nella trattativa da parte del Tottenham di Antonio Conte: gli “Spurs”, come evidenziato sempre dalla Rosea, avrebbero mollato la presa, osservando l’evolversi della situazione da una posizione molto più defilata. L’ultimo ostacolo che si frappone tra la Juventus e Depay è semmai rappresentato dalla modalità con la quale l’attaccante dirà addio al Barcellona, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. L’ipotesi più quotata resta quella concernente una rescissione consensuale, anche se i blaugrana vorrebbero fornire il via libera all’operazione Depay-Juve forti di un riconoscimento economico “simbolico” da parte dei bianconeri. La sensazione è che la strada sia ormai tracciata, e che ogni giorno della prossima settimana possa essere quello giusto per l’ok definitivo.