Depay alla Juventus e quell’annuncio che preoccupa i tifosi. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Barcellona.

Se l’attenzione di media e tifosi inizia giustamente e finalmente a orientarsi sulle questioni di campo, le ultime settimane di agosto possono comunque continuare a regalare novità e sorprese sul fronte mercato. Restano ancora quindici giorni in cui sarà possibile operare sia in entrata che in uscita e anche in casa Juventus sono tutt’altro che imprevedibili novità a stretto giro.

Particolare attenzione, ad oggi, merita il reparto avanzato, rappresentante quello soggetto a plurime modifiche nelle ultime settimane e destinato ad essere intaccato da possibili novità anche in queste battute finali. Dopo l’arrivo di Di Maria, abbiamo infatti visto come a Torino abbiano giustamente concentrato energie e risorse in altre regioni. A partire da Pogba, passando per Bremer e la ricerca di soluzioni in uscita che permettessero di risolvere situazioni come quella di Ramsey o Rabiot (ancora ben lungi dalla definizione).

Calciomercato Juventus, annuncio su Depay

In questi giorni abbiamo però visto come la dirigenza bianconera abbia iniziato a valutare nuovamente le possibilità di corroborare il reparto avanzato. L’esigenza principale resta quella di consegnare a mister Allegri un degno vice Vlahovic, soprattutto dopo aver risolto definitivamente la questione esterni con l’approdo di Filip Kostic.

L’ex Eintracht Francoforte garantirà sicuramente supporto e assist all’attacco ma resta adesso da capire in che modo si concluderà la non meno attesa e importante vicenda Depay. A distanza di un anno dalle prime avances giuntegli quando era ancora svincolato, Memphis è prossimo al lasciare il Barcellona, alla luce del poco spazio che già sa gli verrebbe garantito in caso di permanenza, soprattutto dopo l’arrivo di Lewandowski.

Su tale fronte, le novità principali ci giungono da Luca Momblano che ha così parlato a Juventibus, dopo aver osservato come l’olandese abbia già ottenuto il nullaosta per svincolarsi (quella che all’estero chiamano lettera di libertà).

Questo il suo annuncio: “L’accordo contrattuale tra la Juventus e Depay non è ancora totalmente definito perché il calciatore preferirebbe qualcosa di meglio di un biennale“.