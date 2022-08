Calciomercato, flop e polemiche: l’annuncio in diretta “sblocca” la Juventus

Calciomercato, flop e polemiche: l’annuncio in diretta che sblocca la Juventus. La legnata di ieri ha lasciato già strascichi

Quattro sberle. Tutte nel primo tempo. Due giornate e altrettante sconfitte e non con squadre di valore. Al Manchester United le cose non vanno bene. E usiamo un eufemismo visto che sui social i tifosi dei Red Devils si sono riversati in critiche feroci non contro l’allenatore, quel Ten Hag arrivato da pochi mesi e che sicuramente non ha la bacchetta magica, ma sulle scelte societarie e anche sui calciatori. Che non hanno avuto uno straccio di reazione. Una partita iniziata malissimo e finita ancora peggio. E all’interno della squadra inglese al momento volano già gli stracci.

Ten Hag dopo la scoppola contro il Brentford non s’è tirato indietro e si è preso le sue responsabilità. Aprendo ovviamente a quelle che sono le operazioni di mercato. Ha annunciato degli acquisti il tecnico. Giustamente anche gli serve qualcuno per risollevare la squadra.

Calciomercato, le parole di Ten Hag che sbloccano la Juventus

“Nuovi acquisti? Sì. Abbiamo bisogno di nuovi giocatori e giocatori di qualità. Cercheremo di convincerli ad unirsi a noi” ha detto l’allenatore. Che poi, come detto, s’è preso le sue responsabilità: “Solo quando resteremo uniti supereremo questo momento. In questo caso le maggiori colpe sono dell’allenatore e io me le prendo”. Insomma, un annuncio, importante, che potrebbe sbloccare la situazione attorno a Rabiot. Con la Juventus, il Manchester United secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già trovato un accordo, manca quello con il giocatore che chiede un triennale importante e sul quale i rossi di Manchester ci stanno ragionando.

Senza dubbio però nei prossimi giorni questa trattativa potrebbe prendere la piega giusta. E sbloccare anche in questo caso il possibile arrivo di Paredes, che aspetta solamente un cenno per atterrare alla Continassa.