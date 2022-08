Calciomercato Juventus, Allegri fa saltare l’affare: Locatelli “colpevole”.

Uno degli ultimi colpi che dovrebbero entrare a far parte della lista del calciomercato in ingresso della Juventus, è quello di un regista. Nelle scorse settimane diversi sono stati i nomi che sono stati associati alla Juventus o comunque verso cui la squadra torinese ha mostrato interesse, ma fino a questo momento nessuno di quelli sembra essere vicino ad approdare in bianconero.

tra i diversi calciatori di cui si è discusso ci sono il centrocampista della nazionale Jorginho, per il quale però non si riuscito a far nulla, e il centrocampista argentino in uscita dal PSG Leandro Paredes. Proprio quest’ultimo sembrava essere il maggiore indiziato a vestire in un recente futuro i colori della “Vecchia Signora” ma anche per lui fino a questo momento, abbastanza inspiegabilmente, non si era verificato nessun affondo nella trattativa da parte di Cherubini.

I fatti, però, assumono una connotazione diversa se analizzati in base a quanto riportato ieri da Momblano a “ Juventibus”.

Calciomercato Juventus, è Allegri a tirare il freno a mano per Paredes

Secondo il retroscena riportato da Luca Momblano, infatti, sembrerebbe che sia lo stesso Allegri a tirare il freno a mano per la trattativa, perché preoccupato per il destino che attenderebbe Locatelli qualora l’argentino arrivasse a Torino. Con Paredes, infatti, Allegri dovrebbe cambiare ruolo al centrocampista italiano, che finirebbe a fare la mezzala tecnica. Insomma, pare evidente che il profilo ricercato dal mister livornese non combacia a pieno con quello dell’argentino, che per il momento è quindi tenuto in stand-by.