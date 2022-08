Calciomercato Juventus, il caso Zakaria è esploso: Allegri aizza il fuoco.

Nonostante la poderosa campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza bianconera, Allegri si ritrova nuovamente con la coperta molto corta a centrocampo per la prima giornata di questo campionato. A causa degli infortuni di Pogba e McKennie, infatti, il mister livornese ha gli uomini contati in mezzo al campo.

Viste appunto le carenze in un primo momento, secondo le testate giornalistiche che sono solite ipotizzare le probabili formazioni delle squadre, sembrava addirittura essere Fagioli il maggiore indiziato per un posto da titolare. L’arrivo di Kostic, però, ha rivoluzionato in parte il tutto e potrebbe essere addirittura lui a vestire la maglia da titolare nel centrocampo Juventino. Ad affiancarlo ci saranno praticamente i reduci: Locatelli e Zakaria, con Cuadrado sulla fascia opposta. Proprio sullo svizzero, però, il giornalista Momblano ha rivelato degli interessanti retroscena.

Calciomercato Juventus, Allegri non è contento di Zakaria

A rivelarlo a “Juventibus” è stato proprio Luca Momblano: secondo l’indiscrezione, infatti, Massimiliano Allegri non sarebbe contentissimo del lavoro svolto da Zakaria, e per questo la situazione con lo svizzero sarebbe leggermente tesa. Nonostante ciò, per via della ristrettezza di calciatori disponibili Allegri non potrà permettersi di tenerlo in panchina: chissà che quindi questa non sarà la partita che farà ricredere mister Max o che confermerà definitivamente il suo pensiero.