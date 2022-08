Calciomercato Juventus, l’ultimo regalo di Conte: 24 milioni per sognare

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arrivano interessanti novità che coinvolgono anche le mosse di Cherubini.

Uno sguardo rivolto al campo, un’occhiata invece proiettata verso quelle dinamiche di mercato che non possono non coinvolgere una Juventus molta attiva in questo frangente, desiderosa di rimpolpare la rosa con acquisti funzionali all’idea tattica di Max Allegri, che ha fatto capire come non consideri Adrien Rabiot una pedina incedibile, anzi.

L’eventuale cessione della mezzala transalpina rappresenta la condicio sine qua non per l’assalto a Leandro Paredes, con il quale da tempo la “Vecchia Signora” ha raggiunto un accordo di massima. Sull’ex Psg il pressing del Manchester United è sempre più intenso, al punto che i “Red Devils” hanno già avuto modo di trovare un principio di intesa con la Juve, sulla base di una valutazione complessiva di 16-17 milioni di euro.

A suffragare quest’indiscrezione ci hanno pensato anche gli ultimi rumours che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito dal “The Telegraph“, infatti, lo United ha intenzione di vendere il giovane centrocampista James Garner – che si è messo in evidenza in prestito al Nottingham Forrest – da cui spera di ricavare dai 14 milioni ai 20 milioni di sterline. Sulle sue tracce c’è il Tottenham, che ha effettuato dei sondaggi allo scopo di tastare esplorativamente il terreno. L’eventuale cessione di Garner spalancherebbe le porte ad un approdo allo United di Rabiot.