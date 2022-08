Juventus-Sassuolo, i convocati di Allegri: tre novità UFFICIALI

Juventus-Sassuolo, Max Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della prima sfida di campionato contro gli uomini di Dionisi.

Manca sempre meno al debutto in campionato della Juventus di Max Allegri, che alle 20.45 all’Allianz Stadium sfiderà un Sassuolo che nella passata stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la compagine bianconera.

C’era molta attesa per conoscere la lista dei convocati di Allegri, con il tecnico livornese che, a fronte delle numerose assenze, ha deciso di convocare i giovani Soulé, Da Graca e Garofani, recuperando in extremis anche Mckennie. Assieme a Kean e Rabiot squalificati, out anche gli infortunati Pogba, Chiesa, Szczesny, Aké ed Arthur, con il brasiliano che resta al centro di numerose voci di mercato. Ecco l’elenco completo diramato dal club bianconero sui propri profili ufficiali: