Calciomercato Juventus, Allegri tradito: “Resta qui”

Calciomercato Juventus, dichiarazioni davvero forti sul futuro dell’attaccante. Ora non ci sono più dubbi sulle volontà.

Il cosiddetto sogno nel cuore di mister Allegri continua ad essere Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ritornato proprio a Madrid, adesso, purtroppo per i bianconeri, ci rimarrà. Stando alle parole dell’agente del giocatore non ci sono più speranze di rivederlo, almeno questa estate, alla Juventus.

Infatti come riportato dal ‘Chiringuito’, l’agente di Alvaro Morata, Juanma Lopez ha parlato chiaramente dell’impossibilità di un trasferimento del suo assistito.

Calciomercato, Juventus senti Lopez: “Morata resta all’Ateletico”

Stando infatti alle dichiarazioni dell’agente, non ci sono proprio dubbi sulle possibilità della permanenza di Alvaro in Spagna. Ecco cosa ha detto, ieri, dopo la vittoria dell’Atletico Madrid in campionato:

“Alvaro ha un contratto con l’Atletico Madrid e siamo in agosto inoltrato, resta qui”. Dichiarazioni decisamente definitive, che non lasciano quindi più dubbi in merito. Anche per questo motivo, ora, la Juventus è dritta su Memphis Depay, sarà infatti l’olandese il vero sostituto di Morata ormai ad un passo dalla firma con la sua nuova maglia bianconera, manca ancora la fumata bianca che potrebbe già arrivare in questa settimana.