Calciomercato Juventus, Ancelotti testa di ponte: doppio affare deluxe

Calciomercato Juventus, Carlo Ancelotti potrebbe dargli il via libera nei prossimi giorni. E dalla Spagna insistono per un approdo in Italia

Secondo sport.es Carlo Ancelotti potrebbe dare una spinta definitiva all’uscita del giocatore che ancora non ha trovato spazio nemmeno per un minuto in questa stagione. Né nella finale di Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte e nemmeno nella prima partita di campionato contro l’Almeria. Ad un anno dalla scadenza naturale del proprio contratto, il futuro di Asensio a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato sembra essere più distante dal Real Madrid.

“Quello che possiamo fare è solamente aspettare fino al 31 agosto e capire cosa succederà” ha detto il tecnico italiano dopo la prima vittoria in campionato stuzzicato sulla questione. Il tecnico secondo le fonti spagnole sembra intenzionato a dare quella spinta definitiva alla sua uscita.

Calciomercato Juventus, doppio affare deluxe

Sport.es parla di un interesse delle ultime ore spuntato soprattutto dall’Italia, e precisamente dalla Roma, vista “la possibile partenza di Nicolò Zaniolo che interessa al Chelsea, al Tottenham e alla Juventus”. Così scrive il portale iberico che a differenza di quanto si possa intendere in Italia, non lascia la porta chiusa ad un possibile addio di Zaniolo in queste ultime due settimane che mancano da qui alla fine delle operazioni di mercato.

E ci mette in mezzo anche la Juventus come possibile squadra interessata anche se, c’è da dire, con l’arrivo di Kostic sembra ormai impossibile che i bianconeri possano realmente pensare al numero 22 della Roma. E appare comunque difficile, ad essere onesti, che in questo momento e dopo la buona prestazione sul campo della Salernitana, Mourinho si possa privare del calciatore. Certo, davanti a 50 milioni cash le cose potrebbero cambiare in maniera decisiva.