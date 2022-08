Calciomercato Juventus, arriva la freccia letale: due milioni per chiudere

Ore molto calde per il calciomercato di una Juventus che non fa mistero di volersi rafforzare ancora in questa finestra estiva.

La prima partita del campionato di serie A è andata come tutti speravano, ovvero si è conclusa con il successo della Juventus sul Sassuolo. Un 3-0 che lascia poco spazio ai commenti e che ha già evidenziato una buona intesa tra Di Maria e il bomber Vlahovic, autore di una doppietta. Siamo però solamente all’inizio e le altre big hanno vinto pure tutte. Bisogna insomma proseguire su questa strada.

Il periodo non è molto fortunato per la Juventus, che si trova a fare i conti con gli infortuni che hanno colpito alcuni suoi big, ultimo Di Maria. Anche per questo è fondamentale avere a disposizione una rosa lunga, con diverse alternative in tutti i reparti. In attacco ormai è chiaro qual è l’obiettivo della dirigenza, vale a dire Depay. E sembrano esserci buone notizie in arrivo in tal senso.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a liberare Depay se…

L’accordo con l’olandese, come ha sottolineato anche La Gazzetta dello Sport, è stato di fatto già trovato. La Juventus infatti è pronta a garantire all’attaccante un contratto biennale per 5 milioni di euro a stagione più bonus. Rinforzo dunque in arrivo, ma prima c’è da superare un altro ostacolo, probabilmente l’ultimo. Il Barcellona infatti è pronto a liberare il calciatore senza pretendere nulla per il suo cartellino, a patto però che Depay rinunci alle pendenze che ha con i blaugrana. Un paio di milioni circa ai quali però l’olandese non sembra voler rinunciare, almeno in tutto. Ma la situazione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.