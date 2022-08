Juventus, infortunio Di Maria | Le partite che potrebbe saltare

Prima un gran gol, poi l’uscita dal campo per infortunio. Angel Di Maria è stato uno dei grandi protagonisti dell’esordio in serie A della Juventus.

E del resto nessuno poteva avere dubbi sulla qualità di un grande campione come l’argentino, uno dei grandi colpi a parametro zero messo a segno dalla Juve nel corso delle ultime settimane. Purtroppo però ancora una volta la sfortuna si è accanita contro la squadra di Allegri, che dopo Pogba ora rischia di perdere l’ex Psg per svariate partite.

Oggi Di Maria si è sottoposto agli esami di rito che – come si legge sul sito della Juventus – “hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Per lui dunque è probabile un periodo di stop affinchè possa riprendersi al meglio dall’infortunio ed essere di nuovo protagonista in campo.

Juventus, Di Maria rischia di rimanere fuori un mese?

Per capire quanto Di Maria dovrà rimanere fuori dunque bisognerà probabilmente attendere i nuovi esami che saranno effettuati dunque tra dieci giorni. Ma Sky Sport ipotizza che Di Maria possa rimanere fuori addirittura per circa un mese. E non sarebbe senz’altro una buona notizia per Allegri, che punta molto sul suo talento sia per il campionato che per la Champions League. Se lo stop fosse davvero attorno ai trenta giorni ci sarebbe il rischio di rivedere Di Maria in campo solamente l’11 settembre, quando i bianconeri affronteranno la Salernitana. Oltre alla prima giornata di Champions League dunque l’argentino salterebbe le sfide contro Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina.