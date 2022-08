Juventus irritata, malcontento a fior di pelle: la società non ne può più

Juventus irritata e malcontento generale. Ecco cosa sta succedendo in casa bianconera.

Dopo la gioia per la non scontata vittoria con il Sassuolo, in casa bianconera è iniziato a circolare un certo malcontento e timore in seguito allo stop di Di Maria. L’argentino ha sciorinato il suo talento per buona parte del primo tempo e anche in occasione di diversi sprazzi della seconda frazione di gara, per lui però interrottasi anzitempo a causa di una problematica che ha allarmato sin da subito i tifosi.

Ben consapevoli dell’importanza dell’argentino nonché della necessità della squadra di poter contare sulle sue qualità, in quel di Torino si è cercato sin da subito di comprendere quale problematica potesse essersi abbattuta sull’ex PSG e, di conseguenza, per quanto tempo Allegri dovesse rinunciare a quest’ultimo.

Juventus, cresce il malcontento dopo l’infortunio di Di Maria: annuncio in diretta

Diverse risposte sono arrivate nella giornata odierna, durante la quale la Juventus ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha presentato l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto Angel con la presentazione di informazioni stringate circa i tempi di recupero. Bisognerà, come si legge, attendere almeno dieci giorni per valutazioni più approfondite.

In attesa di novità su questo fronte, non sfugga quanto dichiarato da Luca Momblano a Juventibus che ha sottolineato un certo malcontento tra le fila bianconere. Di seguito l’estratto della sua posizione.

“Sicuramente c’è un certo fastidio, un certo nervosismo da parte della societá nei confronti del comparto dei preparatori per questo ripetersi degli infortuni. C’è malcontento rispetto a queste situazioni“.