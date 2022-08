Calciomercato Juventus, Depay arriva in giornata a Torino. Tutti gli aggiornamenti sull’ennesimo e vicino colpo in casa bianconera.

Manca sempre meno alla fine della campagna acquisti, al netto della consapevolezza che la squadra necessita ancora di plurime migliorie per poter affrontare con maggiore spensieratezza e al contempo convinzione nei propri mezzi quella che sarà la stagione del riscatto. Dopo un anno fallimentare, a Torino dovranno necessariamente mettersi alle spalle quanto accaduto con la prima fase dell’Allegri 2.0 e in questi mesi tutto l’ambiente sabaudo sembra aver voluto remare in questa direzione.

A partire dalla dirigenza bianconera, brava e tempestiva nel limare i diversi reparti apparsi maggiormente in difficoltà nel recente passato, consegnando al mister le giuste pedine che potessero ovviare alle defezioni emerse in questi anni e, ad oggi, non ancora del tutto risolte. Gli stessi tifosi sanno che manca ancora qualcosa per completare la squadra, soprattutto alla luce delle assenze nelle prossime settimane di Di Maria e Pogba, nonché di una situazione a centrocampo che continua ad apparire perfettibile.

Calciomercato Juventus, Depay può arrivare già oggi

In questi minuti non va però trascurata la situazione in attacco, laddove sono previste novità di non poco conto in men che non si dica. Dopo l’arrivo di Kostic, la dirigenza intende infatti corroborare la regione avanzata con un ultimo colpo, individuato nel nome e nell’ecclettismo di Memphis Depay. Alla luce delle sue qualità nonché della sua posizione al Barcellona, l’olandese è attualmente in pole alla wish list degli adepti di Agnelli, al lavoro per la fumata bianca.

Secondo quanto riferito da Marca, va evidenziato come questa potrebbe giungere fra non molto. L’intesa tra l’attaccante e la Juventus è infatti totale, sulla base di uno stipendio da 5 milioni di euro più un milione e mezzo di bonus, destinati a poter anche aumentare grazie al Decreto Crescita.

Come riportano in Spagna, però, va risolta la cavillosità tra il giocatore e il club blaugrana, al quale Memphis chiede una buonuscita da un paio di milioni di euro, al momento rifiutata dal Barca. Se rientrante in poco tempo, quest’ostacolo non dovrebbe impedire, come si legge sulle colonne iberiche, di vedere Memphis arrivare a Torino già nella giornata odierna.