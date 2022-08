Calciomercato, la Juventus ha chiuso per il bomber: cifre e dettagli

Calciomercato, sempre in fermento il mercato bianconero: nelle casse del club veneto finiranno 2,5 milioni di euro.

Al di là della questione Rabiot, la cui mancata cessione al Manchester United sembra aver apparentemente frenato le operazioni in entrata, il mercato della Juventus continua ad essere in fermento. Nel quartier generale della Continassa si continua infatti a lavorare giorno e notte per poter rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La netta vittoria con il Sassuolo nella prima giornata di campionato ha detto che l’operato dei dirigenti della Vecchia Signora finora è stato impeccabile. Ma non basta. Servirà fare un ultimo sforzo per completare l’organico una volta per tutte.

Il direttore sportivo Federico Cherubini, intanto, sta cercando anche di abbassare l’età media della squadra e pensare al futuro. L’operazione Vlahovic, lo scorso gennaio, ha svelato una delle strategie del club bianconero. E cioè quella di provare a ripartire anche dai giovani, oltre a portare a Torino gente già affermata come Di Maria o Pogba.

Calciomercato, a un passo il giovane Mancini

Ed ecco spiegato il motivo dell’accelerazione improvvisa per il classe 2004 del Vicenza Tommaso Mancini, uno degli attaccanti più promettenti del panorama italiano. Nonostante abbia solamente diciotto anni, il giovane calciatore negli ultimi mesi è stato corteggiato da diversi club, tra cui il Milan di Stefano Pioli. Non è un caso che fino a poche ore fa sembrava un promesso sposo dei rossoneri, ma l’offensiva della Juventus ha cambiato le carte in tavola. I bianconeri sono vicini a chiudere un’operazione importantissima in ottica futura: l’affare, secondo il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, sta per concretizzarsi.

Nelle casse dei veneti finiranno circa 2,5 milioni compresi di bonus, mentre Mancini andrà a rimpolpare la rosa dell’Under 23 di Massimo Brambilla.