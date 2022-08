Calciomercato Juventus, doppia tentazione Paredes: la risposta è fulminea

Calciomercato Juventus, doppia tentazione Paredes e risposta già arrivata. La presa di posizione dell’argentino è netta. Annuncio in diretta.

In queste ultime settimane stiamo vedendo come il cerchio di giocatori seguiti e monitorati si stia stringendo sempre di più. Al netto dei già diversi arrivati, Cherubini è adesso sulle tracce di pochi ma funzionali elementi che si augura poter approdare quanto prima e a condizioni vantaggiose per le diverse parti in causa.

Eccezion fatta per lo scippo Bremer all’Inter, in quel di Torino si è fin qui operato riuscendo a regalare ad Allegri giocatori pronti e importanti, approdati a cifre abbordabili, frutto del grande lavoro della dirigenza e delle capacità di quest’ultima di saper sfruttare determinate occasioni di mercato e posizioni di giocatori e società. Basti pensare all’arrivo di Kostic, né semplice né scontato ma frutto della bravura di Cherubini e colleghi ad approfittare della posizione dell’Eintracht Francoforte rispetto alla scadenza contrattuale fra un anno del qualitativo esterno serbo.

Calciomercato Juventus, annuncio su Paredes

In tale ottica, dunque, si leggano tutte le voci ultimamente circolanti su Leandro Paredes, le cui qualità sono da tempo ricercate da mister Massimiliano e la cui posizione a Parigi permette di sperare in un suo arrivo a cifre e condizioni vantaggiose. Finito nei radar della Juventus da almeno un mese a questa parte, si sta parlando con sempre maggiore insistenza della possibilità di vederlo prossimamente approdare a Torino.

Questo soprattutto alla luce della ferma volontà dell’ex Empoli e Roma di tornare in Serie A, come restituitoci anche dal paradigmatico annuncio di Luca Momblano a Juventibus. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ho saputo con certezza che #Paredes ha ricevuto 2 offerte, una dalla Premier League e una dalla Liga, non le ha neanche ascoltate. Per me si farà più velocemente per Depay”