Cessione Juventus in Premier League: adesso è anche ufficiale

Calciomercato Juventus, addio a titolo definitivo: va in Premier League, c’è anche il comunicato ufficiale.

Abbiamo spesso evidenziato come in casa bianconera (e non solo) ci sia in queste ultime settimane di mercato un certo bisogno nel calibrare acquisti e vendite, alla luce delle diverse necessità, tattiche oltre che economiche, con le quali il club deve fare i conti.

Basti pensare agli scenari di cui si sta maggiormente parlando nell’ultimo periodo e destinati a catturare una certa attenzione fino al primo settembre o, comunque, fino all’arrivo di una svolta ufficiale. In tale ottica, ad esempio, si legga la grande attenzione con la quale a Torino si stanno considerando le possibili mosse da fare in entrata, senza che quest’ultimo faccia passare in secondo piano tutto ciò che interessi i futuri allontanamenti.

Non solo le avances a Paredes o Depay, dunque, ma anche l’attesa di una svolta sul fronte Rabiot o per i diversi giocatori al momento al margine del progetto.

Calciomercato Juventus, è ufficiale: Lina Hurtig all’Arsenal

Il discorso fin qui condotto merita di essere esteso anche al settore femminile, tra le cui fila si è quest’oggi registrato un nobile addio. Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha infatti annunciato la cessione di Lina Hurtig all’Arsenal, dopo due anni in bianconero conditi dalle vittorie di due campionati, due Supercoppe e una Coppa Italia.

“Lina è un attaccante eccellente che porterà potenza e dinamismo al nostro gioco. Ha brillato in Champions League e nei tornei internazionali e siamo lieti che giocherà per l’Arsenal” ha dichiarato il tecnico delle Gunners, Jonas Eidevall. Queste, invece, le parole spese dalla società piemontese nell’ufficializzare la sua uscita.

“Lina Hurtig saluta le bianconere dopo due anni passati insieme per continuare la sua carriera all’Arsenal. Arrivata nell’estate del 2020, Hurtig lascia le Juventus Women dopo aver segnato 19 gol, tra tutte le competizioni, e con un ricco palmares”.

Per leggere il comunicato integrale —> https://bit.ly/3K3Emqc