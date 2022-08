“Non è ancora saltata”: la Juventus in apnea si rianima così

“Non è ancora saltata”: la Juventus in apnea si rianima in questo modo e spera ci possano essere delle novità sulla trattativa

La situazione Rabiot, in questo momento, sembra essere davvero definita: le richieste di Veronique, madre del giocatore che ne cura anche gli interessi, hanno fatto saltare i nervi al Manchester United, che non ha accettato e che sembrerebbe aver deciso di puntare su Casemiro del Real Madrid. Insomma, una situazione che appare del tutto segnata e che non sembra poter avere dei nuovi sviluppi. Anche se, secondo il giornalista Marangio, che segue le dinamiche bianconere, forse da qui alla fine delle trattative ci potrebbe essere una svolta.

“Rabiot-Manchester United” non è ancora saltata ha scritto su Twitter il giornalista, dando speranza ai tifosi della Juventus che non vedono l’ora che Rabiot se ne possa andare per accogliere a Torno quel Paredes che aspetta solamente la chiamata per prendere l’aereo. Certo, le parole della società inglese dopo aver incontrato la madre del centrocampista francese sono state tutt’altro che benevole, ma c’è sempre spazio ovviamente per ritrattare il tutto, qualora Veronique decidesse di cambiare strategie e chiedere cose meno “oscene”.

Calciomercato Juventus, le altre situazioni

Nello stesso Tweet il giornalista oltre a un passaggio sulla questione Zaniolo – “non c’è stato nessun incontro con la Roma per il rinnovo” – sottolinea come Depay e appunto, Paredes, dovrebbero comunque essere juventini da qui alla fine del calciomercato. Sarebbero due colpi assai importanti per una squadra che ha deciso di puntare su giocatori pronti per tornare a vincere subito non solo in Italia, ma anche in Europa. Settimane decisive insomma, le ultime per dare uno stravolgimento quasi totale alla rosa.