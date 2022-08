Calciomercato Juventus, game over: oltre 20 milioni in fumo

Calciomercato Juventus, un caso chiuso dal costo effettivo di 20 milioni di euro. Tutti i dettagli dell’operazione saltata.

Ormai lo sappiamo, l’operazione Rabiot è saltata definitivamente. Il francese rimarrà a Torino salvo clamorosi ribaltoni. Il Manchester United ha rinunciato al colpo in entrata per un mancato accordo con il giocatore. Un operazione che sarebbe valsa un tesoretto non indifferente alle casse bianconere.

Infatti, come scrive ‘Nicola Ballice’ su Twitter, i soldi in ballo per l’operazione Rabiot sarebbero stati 20 milioni più bonus. Certamente un colpo importante vista la modalità con cui Rabiot arrivò a Torino, cioè a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Rabiot tesoretto da 20 milioni: tutto saltato

Un operazione da definirsi completamente chiusa. Le parti non avrebbero infatti trovato nessun accordo e ciò ha automatizzato la permanenza del centrocampista francese a Torino. Difficile, adesso, vederlo partire già in questa sessione di mercato.

Rabiot infatti aveva già raggiunto un accordo di massima con i ‘Red Devils’ ma alla fine è finito per un nulla di fatto. Un operazione che sarebbe stata davvero importante e che avrebbe permesso, definitivamente, l’assalto a Paredes: il play voluto dalla dirigenza che servirebbe nel centrocampo di Allegri. Non è però da escludersi che l’argentino possa arrivare diversamente magari con opzioni differenti e un eventuale prestito iniziale. Questo lo sapremo solo prossimamente.