Calciomercato, Zaniolo o Milinkovic: la Juventus ha scelto il colpo scudetto

Calciomercato Juventus, “balletto” Milinkovic Savic-Zaniolo: la “contromisura” di Mourinho è immediata.

I buoni segnali offerti nel corso della gara contro il Sassuolo sono stati parzialmente oscurati dall’entità dell’infortunio accorso ad Angel Di Maria, che sarà costretto a rimanere ai box per lamento 20 giorni. Se a ciò si aggiunge il problema che da diverse settimane Paul Pogba è costretto a fronteggiare, si capisce il motivo per il quale in casa bianconera si stia continuando a lavorare sotto traccia, per regalare ad Allegri nuovi innesti in grado di rimpolparne la rosa.

I nomi più caldi, neanche a dirlo, sono quelli di Paredes e Depay: l’argentino del Psg è al momento frenato dai “capricci” di Rabiot e del suo entourage, che hanno deciso di rispedire al mittente l’offerta messa sul piatto dal Manchester United. Per quanto concerne l’attaccante olandese, sarà necessario capire l’esito della guerra di nervi silenziosa imbastita dai legali del calciatore e i vertici dirigenziali blaugrana. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, le ultime su Zaniolo e Milinkovic

Secondo quanto riferito da Francesco Romano, produttore esecutivo Mediaset, nel corso della ultime ore la Juventus avrebbe provato a tastare nuovamente il terreno con la Lazio per Milinkovic Savic: la risposta di Lotito, però, sarebbe stato un secco “no, grazie”. Ragion per cui, non è escluso che alla fine i bianconeri entrino nell’ordine di idee di sferrare l’assalto disperato a Zaniolo, che comunque la Roma non vuole cedere. Sarà necessaria un’offerta allettante, ma il fatto che Mou abbia già fatto una telefonata in direzione Madrid (molto probabilmente l’allusione è ad Asensio), potrebbe rivelarsi una prova piuttosto importante della volontà della Juve di azzannare la preda.