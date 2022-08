Calciomercato, il patto di ferro è granitico: “Alla Juve entro la fine dell’estate”

Calciomercato, il patto di ferro è granitico. Il giocatore ha deciso di aspettare la Juventus e crede di arrivare entro la fine del mercato

Il patto di ferro è quello granitico. Uno di quello che sembra davvero difficile da abbattere. E il giocatore ha preso la decisione di aspettare, almeno fino a pochi giorni dalla chiusura delle trattative nonostante abbia altro offerte importanti che, però, al momento, non ha preso in considerazione. Vuole tornare in Serie A, in bianconero, dopo aver trovato da tempo l’accordo con la società di Torino. E vuole ritrovare il suo ex compagno di squadra Angel Di Maria. Avete capito bene di chi si tratta: Leandro Paredes.

Sperava anche lui nell’addio di Rabiot per poter abbracciare Allegri che ha tutta l’intenzione di affidargli le chiavi del centrocampo. Sembrava fatta, invece dovrà attendere ancora. Ma non ha problemi nell’aspettare secondo le informazioni riportate da TuttoSport in edicola questa mattina.

Calciomercato Juventus, Paredes vuole il bianconero

Paredes a quanto pare crede che giocando in Serie A, campionato che già conosce, con la maglia della Juventus addosso, potrebbe regalargli una maglia da titolare anche al prossimo Mondiale in Qatar. Non ci sono dubbi che possa essere realmente così anche perché a Torino giocherebbe con quella continuità che fino al momento è mancata al Psg e che sembra venire ancora meno in questa stagione, con Galtier che lo ha alternato nelle prime giornate del campionato francese.

L’idea di stare a guardare non piace a Paredes, che vuole solamente giocare. E lo vuole fare in Italia. L’attesa insomma non fa perdere la pazienza al giocatore che intanto si allena e spera presto di prendere il passaporto e la carta d’imbarco direzione Caselle.