Calciomercato Juventus, doppia trattativa ultimata: c’è anche l’ufficialità.

Quest’anno la dirigenza sportiva della Juventus sembra un vero e proprio treno inarrestabile ed instancabile. Grazie al lavoro di Cherubini &Co. si è infatti conclusa un’ulteriore trattativa per la Juventus, che si va ad aggiungere alle numerose già portate a termine.

Questa volta però il trasferimento è avvenuto in uscita, con il difensore che ha scelto di lasciare Torino per approdare in un’altra realtà, sempre italiana. Si cominciano quindi a intravedere per la “Vecchia Signora” anche delle cessioni, importanti per preservare il monte ingaggi e per permettere alla società di riuscire a chiudere gli ulteriori ultimi colpi in ingresso.

Calciomercato Juventus, Gozzi veduto a titolo definitivo al Genoa

La cessione in questione riguarda il difensore della nazionale italiana Paolo Gozzi il cui cartellino, come riferito dai profili ufficiali dei club interessati, è stato acquistato dal Genoa. Il club ligure, però, ha deciso per l’immediata cessione in prestito del giovane calciatore al Cosenza, che ha già ufficializzato il giocatore sui propri canali sociale e che quindi potrà giovarsi delle prestazioni del giovane per la prossima stagione. Occasione attraverso la quale verrà data l’opportunità al giovane di mettersi in mostra, per poter dimostrare il proprio valore senza pressioni incombenti.