Calciomercato Juventus, la richiesta al rialzo non spaventa: Cherubini lo prende subito

Calciomercato Juventus, la richiesta al rialzo non spaventa la società bianconera: Cherubini vuole accontentare Allegri e lo prende subito

La richiesta al rialzo non mette paura a Cherubini, che nonostante i costi dell’operazione stiano lievitando verso l’alto, vuole regalare a Massimiliano Allegri l’attaccante di qualità che lo stesso ha chiesto e del quale la Juventus ha bisogno. L’obiettivo in casa bianconera è stato individuato da tempo e porta il nome di Memphis Depay, in uscita dal Barcellona, e che la Vecchia Signora ha messo nel mirino da tempo. Intanto, spiega la Gazzetta dello Sport, i catalani avrebbero chiesto uno sconto sui 2 milioni di euro di bonus che i piemontesi avrebbero maturato nell’operazione che ha portati Pjanic in Spagna. Si starebbe valutando anche questo, ma prima di riprendere questo discorso c’è da chiudere l’operazione.

E, dal fronte del calciatore, non arrivano delle “buone notizie” nonostante l’ottimismo ancora regni sovrano dentro la Continassa. Secondo il quotidiano rosa Depay avrebbe leggermente alzato le proprie pretese di ingaggio. Ma, come detto, non è una situazione che al momento mette paura.

Calciomercato Juventus, Cherubini prende Depay

Dai sei milioni di euro per un contratto biennale, ai 7 milioni di euro che adesso l’olandese avrebbe richiesto. Si lavora con forza per limare i dettagli, con la sensazione che almeno per il momento l’operazione si dovrebbe fare in ogni caso. Certo, ovviamente sarà impossibile riuscire a portare Depay in panchina contro la Sampdoria alla prossima giornata di campionato, ma questo non è sicuramente un pensiero che assilla i bianconeri, che vogliono chiudere l’operazione.

Vedremo gli sviluppi che sono continui a quanto pare. Con Allegri che comunque comincia ad essere impaziente anche perché c’è da definire un possibile altro arrivo, quello di Paredes. Adesso solamente con l’addio di Arthur dopo che Rabiot è tornato a Torino, si potrebbe cercare l’affondo per l’argentino del Psg.