Calciomercato Juventus, game over Zaniolo: c’è la data della svolta

Calciomercato Juventus, entra nel vivo la trattativa tra il fantasista giallorosso e la Roma: i bianconeri restano alla finestra.

Nicolò Zaniolo è uno dei grandi protagonisti della movimentata estate della Roma. Per capire se continuerà ad esserlo fino all’ultimo bisognerà inevitabilmente aspettare la fine del calciomercato. A giugno il talentuoso fantasista nativo di Massa sembrava avesse le valigie in mano, pronto a chiudere ogni tipo di discorso con la società giallorossa per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Aveva “ammiccato” più volte alla Juventus, l’unica a fare un’offerta concreta per il giocatore allenato da José Mourinho.

Da giugno in poi, tuttavia, sono cambiate tantissime cose, come succede spesso nel mondo del calcio. Legato al club capitolino fino al 2024, Zaniolo si sarebbe man mano lasciato convincere dalle rinnovate ambizioni della proprietà dei Friedkin, che hanno portato nella Capitale gente come Dybala e Wijnaldum, un notevole upgrade rispetto alla scorsa stagione. Senza trascurare, inoltre, il lavoro sottotraccia di Mou, che avrebbe promesso all’ex Primavera dell’Inter un ruolo sempre più centrale nel suo progetto tecnico.

Calciomercato Juventus, sono ripresi i discorsi per il rinnovo di Zaniolo

La Roma, peraltro, è stato rigidissima. Ha ascoltato le proposte – oltre alla Juventus si sarebbe avvicinato anche il Tottenham di Antonio Conte – ma non ha ceduto di un millimetro sulla richiesta di 50 milioni di euro per liberare il calciatore. Dicendo no a qualsiasi contropartita. Una prova di forza, in sostanza, che ha dato i frutti sperati. Zaniolo ad oggi è praticamente fuori dal mercato. E, come riporta Sky Sport, nel pomeriggio è avvenuto un incontro tra i direttore generale della Roma Tiago Pinto e il suo procuratore Vigorelli per riavviare la trattativa per il rinnovo. A settembre dovrebbe entrare nel vivo, ma non sarà semplice per i giallorossi accontentare il suo entourage. Che, secondo i rumors, chiede non meno di 4 milioni per allungare il contratto con il club della Capitale.